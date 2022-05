‘Rusland fabriceert alternatieve narratieven om verwarring te zaaien’

Rusland fabriceert narratieven over de oorlog in Oekraïne om verwarring te zaaien bij burgers over wat er precies gaande is. Dat melden de Britse inlichtingendiensten.

‘Moskou heeft aangetoond dat het bereid is om internationale voedselzekerheid in te zetten voor eigen politiek gewin en vervolgens zichzelf voor te stellen als de redelijke partij en het westen de schuld te geven van elk falen’, zegt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse inlichtingen-update over de oorlog in Oekraïne.

Het ministerie verwijst naar een oproep van Rusland een paar dagen geleden aan Oekraïne. Rusland vroeg om de haven van Odessa, in de Zwarte Zee, te ontmijnen, zodat schepen met voedsel veilig konden passeren. Rusland liet daarbij buiten beschouwing dat het zelf de export van graan vanuit Oekraïense havens tegenhoudt. Volgens Londen ging het om een ‘schoolvoorbeeld van de moderne Russische informatiestrategie: alternatieve narratieven lanceren, ook al zijn weinig overtuigend, zodat het voor burgers ingewikkelder wordt om de situatie te beoordelen’.

Het Britse ministerie van Defensie publiceert dagelijks een inlichtingen-update over de Russische invasie van Oekraïne, sinds die op 24 februari van start ging. Moskou beschuldigt Londen van een desinformatiecampagne. (Belga)