Ruim 1.000 mensen betogen tegen uitbreiding luchthaven Luik

Meer dan duizend mensen – volgens een telling van de politie – hebben zondag aan het treinstation Guillemins in Luik betoogd tegen de uitbreiding van de luchthaven van Luik.

De manifestanten vertrokken vanop drie verschillende plaatsen, waaronder Liege Airport, en kwamen omstreeks 16 uur samen aan het station. Ze hekelen onder meer dat uitbreiding van Liege Airport ‘wordt bevoordeeld zonder beperking noch democratisch debat’, met nachtvluchten, miljoenen aan overheidssubsidies en zonder milieueffectenrapporten over de impact ervan op de omgeving.

Ze eisen dat alle beslissingen over een eventuele uitbreiding worden bevroren, totdat die impact in kaart is gebracht en er economische alternatieven zijn onderzocht. ‘De ontwikkeling van de luchthaven is niet onze keuze voor de toekomst’, klinkt het.

Ook Vlaanderen verzet zich tegen de uitbreiding, die opgenomen is in de aanvraag voor een nieuwe vergunning van Liege Airport, de grootste vrachtluchthaven van het land. De cargoactiviteiten zouden kunnen verdubbelen en er zouden ook meer nachtvluchten mogelijk gemaakt worden, zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir eerder. Zij tekende beroep aan, omdat volgens haar de impact op Vlaanderen onvoldoende onderzocht is.