Rouw is een rots

© Michiel Devijver

In 2004 stapt Miet Warlops oudste broer uit het leven. Het verdriet is als een rots. Die zin – ‘Grief is a rock. In your head’ – is de sleutelzin van de fantastische song die tijdens One Song gebracht wordt. Twaalf performers spelen de show al sportend. Warlop sleurt een halve turnzaal de scène op: evenwichtsbalk, tribune-met-cheerleaders, klimrek en loopband. Aan elk turntoestel timmert ze een instrument of micro. De leadzanger rent en roept. De violiste speelt al balancerend op de balk. De drummer draaft tussen de drums. Het is een uitputtingsslag. Wat One Song zo overrompelend maakt, is Warlops spel met het tempo. Soms zet ze de actie stil, soms versnelt ze die. Net als het levensritme van een gevoelige jongeman. Tot hij niet meer kan.