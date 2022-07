Rode Kruis-Vlaanderen: ‘Dit is de ergste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog’

De opvangcrisis voor vluchtelingen is ondertussen erger dan in 2015. En dat was een historisch rampjaar. Rode Kruis-Vlaanderen trekt aan de alarmbel. ‘Voor Oekraïense vluchtelingen is dit een zoveelste mokerslag.’

Woordvoerder Joachim Deman: Het probleem is enorm groot. Kijk naar het aantal personen dat dit jaar asiel heeft aangevraagd en het aantal Oekraïense vluchtelingen dat daar nog bovenop komt. Het gaat al over 50.000 Oekraïners, en aan het einde van mei hadden zich zo’n 13.000 andere asielzoekers aangemeld. Extrapoleer die cijfers naar de rest van het jaar en we komen uit op aantallen die hoger liggen dan in 2015, met beide groepen samen. In dat jaar vroegen er iets meer dan 45.000 mensen opvang aan bij Fedasil. Dit is dus de ergste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik heb alleen de indruk dat veel mensen dat niet in de gaten hebben.

‘De situatie voor mensen die zich inschreven met #plekvrij blijft natuurlijk niet houdbaar voor iedereen.’

Hoe managet België die historische opvangcrisis?

Deman: We doen dat naar best vermogen. De oplossingen zijn niet ideaal, maar ik ga daarover geen verwijten maken aan politici. Het is niet eenvoudig om telkens nieuwe opvangplaatsen vrij te maken. Rode Kruis-Vlaanderen is daarin ook een partner van de overheid, dus wij zijn tevreden dat wij in Berlaar een nieuw opvangcentrum mogen openen en dat er 750 nieuwe plaatsen bijkomen. We zijn daarvoor trouwens nog steeds dringend op zoek naar 64 nieuwe medewerkers, omdat alles op heel korte termijn moest gebeuren. Er zijn dus even opnieuw voldoende opvangplaatsen, maar alles wijst erop dat die over enkele maanden weer vol zitten en er opnieuw nieuwe ruimte nodig is. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen trekken wij nu wel duidelijk aan de alarmbel. Die instroom was lange tijd behapbaar voor het transitcentrum, maar sinds enkele weken gaat het echt niet meer. Dat probleem is heel groot: Oekraïense vluchtelingen die op de Heizel te horen hebben gekregen dat er opvang voor hen wordt gezocht, moeten daar nu soms zelfs tot twee maanden op wachten. Voor dertig procent van hen duurt het in ieder geval al langer dan 25 dagen, wat voor mensen die net uit een gevaarlijk gebied komen een zoveelste mokerslag is.

Zijn er dan meer vluchtelingen uit Oekraïne gekomen dan verwacht?

Deman: De eerste prognoses gingen uit van niet minder dan 125.000 mensen. In de eerste weken kwamen er extreme aantallen mensen aan. Ondertussen is die instroom gestabiliseerd. Het is wel duidelijk dat er de komende maanden Oekraïners zullen blijven komen, die aantallen drogen zeker niet op. De uitstroom uit de transitcentra is daarentegen virtueel tot nul terug gevallen: terwijl er bijvoorbeeld in de eerste week van juni voor 450 vluchtelingen een plek werd gevonden, waren dat er de voorbije week nog minder dan 50.

Waarom lukt het niet meer om opvang te vinden?

Deman: Dat is voor ons moeilijk in te schatten. De situatie voor mensen die zich inschreven met #plekvrij blijft natuurlijk niet houdbaar voor iedereen. Het is perfect begrijpelijk dat zij niet voor maanden en maanden in opvang kunnen voorzien, dus voor een deel van die vluchtelingen moet vandaag ook nieuwe opvang worden gevonden. Wij vermoeden dat er voor die mensen opvang wordt vrijgehouden door de lokale overheden. Dat is begrijpelijk, maar daardoor komen de vluchtelingen die vandaag aankomen in de problemen. Er moet echt sneller voor hen een oplossing worden gevonden, want de omstandigheden waarin zij nu soms weken moeten worden opgevangen is echt onhoudbaar.