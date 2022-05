Renault kiest voor waterstof

Met de Scénic Vision brengt Renault niet alleen een nieuwe Scénic. De conceptversie van de elektrisch aangedreven auto wordt ook gevoed door een batterij plus een brandstofcel.

De Scénic Vision zal worden gebouwd op een platform dat exclusief voor elektrische voertuigen is ontwikkeld. De nieuwe Scénic die ten vroegste in 2024 op de markt komt, zal geen monovolume zijn, maar krijgt een crossover koetswerk dat het midden houdt tussen een SUV en een break.

De conceptwagen die Renault vandaag laat zien, heeft futuristische velgen die kunnen openklappen om bijvoorbeeld de remmen te koelen. In normale rijmodus zijn ze volledig gesloten omwille van de aerodynamica. Het interieur biedt vijf zitplaatsen en de cockpit oogt futuristisch met een zogenaamd ‘yoke’-stuur waarmee ook Lexus experimenteert. Het geheel lijkt wel een lounge met deuren die naar elkaar toe openen en sluiten. De typische B-stijl waar de achterste zijdeuren bij een klassieke wagen op scharnieren, ontbreekt. Opvallend zijn ook de kleine schermpjes die automatisch draaien in de richting van de persoon die er naar kijkt.

De grootste verrassing is van technische aard want hoewel deze Scénic Vision een strikt elektrische aandrijving heeft, puurt hij zijn stroom uit een batterij plus uit een brandstofcel. Daarmee bekent Renault kleur, want het merk had al aangekondigd dat het waterstof zou gebruiken maar er bestond nog onduidelijkheid over de toepassing.

Interessante piste

Waterstof kan je namelijk ‘verbranden’ in een klassieke verbrandingsmotor, maar Renault kiest een efficiënter pad door er een brandstofcel mee te voeden. Die zet waterstof (en lucht) om in elektriciteit en water. De wagen zal een autonomie van 500 km hebben. De lithiumionbatterij biedt een capaciteit van 40 kWh, goed voor 250 km bereik.

Verder komt er een brandstofcel met een vermogen van 15 kW die met een waterstoftank van 2,5 liter nog eens goed is voor 250 km. Renault toont hier een interessante piste, want de combinatie van de brandstofcel en de waterstoftank weegt minder dan een batterij met een dubbele capaciteit. Bovendien zijn er minder schaarse grondstoffen nodig voor de productie van een dergelijk model.

Renault slaat hier voor een stuk ook de weg in die BMW voor ogen heeft met een 100 % batterijvoeding voor compactere modellen en voertuigen die kortere afstanden afleggen. Voor wagens voor grote afstanden is waterstof wellicht de energiedrager van de toekomst omdat men snelle tankstops kan verzoenen met een zuiver elektrische zero emission aandrijving.

Renault pint zich niet vast op een exacte timing. De inzetbaarheid van waterstof valt of staat met tankinfrastructuur en kostprijs. In een periode dat zowat alle energieprijzen blijven stijgen, kunnen we het omslagpunt vroeger dan verwacht bereiken.