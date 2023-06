Renault Espace, even ruim maar anders

Renault stelde de nieuwe Espace voor. Dat is niet langer een ruim en luxueus éénvolumemodel, maar een kind van zijn tijd maar toch een ruim bemeten SUV.

Om meteen enkele vooroordelen te ontkrachten; de nieuweling is een stuk minder zwaar dan zijn voorganger (met éénvolumekoetswerk) en biedt toch zeven zitplaatsen. De Franse constructeur zorgt er wel voor dat de vlag de lading dekt, want het interieur is ruim en licht vooral dankzij het grote panoramische glasdak.

Zitcomfort blijft ook geen dode letter, want de stoelen bieden niet enkel voorin, maar ook achteraan een aangename en ondersteunende zithouding. Het is ook de eerste keer dat Renault de klant een versie met vijf of met zeven zitplaatsen levert aan dezelfde prijs. De tweede zetelrij kan bovendien op een rail worden verschoven zodat men modulair kan kiezen voor extra beenruimte of een grotere koffer.

Zuinige hybride

De 4,27 meter lange SUV wordt enkel aangedreven door een hybride E-Tech motorisatie. Voor alle duidelijkheid, het gaat om een full hybride die zichzelf oplaadt en nooit een laadpaal of stopcontact nodig heeft. Onder de motorkap spint een 1,2 liter grote driecilinder benzinemotor die wordt geflankeerd door een elektromotor. Die tandem levert een systeemvermogen van 200 pk (230 Nm aan trekkracht) dat enkel op de vooras wordt overgebracht.

Op die manier is de wagen voor iedereen inzetbaar, want de gebruiker is nooit afhankelijk van laadinfrastructuur. In de praktijk kom je met een zes liter benzine per 100 km makkelijk toe. Wie spaarzaam omspringt met het gaspedaal kan nog zuiniger rijden.

Comfort

Renault biedt met deze Espace een zeer comfortabele rijgezel. Er werd veel aandacht besteed aan de geluidsisolatie en het onderstel biedt ondanks de grote velgen een bijzonder inschikkelijke demping. Achteraan wordt vanaf het tweede afwerkingsniveau ook een zogenaamde multilinkas gemonteerd met meesturende achterwielen.

Dit beproefde 4Control systeem maakt de grote Espace erg wendbaar en zorgt zelfs voor een inspirerend stuurgedrag. Bijkomend voordeel is de kleinere draaicirkel wat parkeermanoeuvres met deze 4,72 meter lange wagen vergemakkelijkt.

Correcte prijs

Renault mikt met dit luxueuze model in hoofdzaak op professionele klanten, maar of die massaal overstag zullen gaan, valt te betwijfelen want er wordt (voorlopig?) geen elektrisch aangedreven versie voorzien die voor deze doelgroep fiscaal interessant is. Met een instapprijs van 43.900 euro biedt de wagen wel value for money en kan de Espace mogelijk net in het bereik komen van grote gezinnen voor wie zeven zitplaatsen een must zijn. Het aanbod van dergelijke modellen is de voorbije jaren immers aanzienlijk geslonken met het verdwijnen van veel MPV’s.