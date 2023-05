Renault 5 Electric lonkt naar tennisfans

Renault is sponsor van het Roland-Garros tennistoernooi en zet dat in de verf met een speciale versie van de gloednieuwe Renault 5 Electric.

De Renault 5 Electric gaat pas in 2024 in productie maar het Franse merk wil nu al zijn partnership met het Franse tennistornooi onder de aandacht brengen. Dus werd het prototype van het compacte elektrische model getooid in de kleuren van Roland-Garros.

De wat oudere tennisfans zullen zich ongetwijfeld nog de Roland-Garros-versies van Peugeots herinneren. Dat waren speciale reeksen van modellen van de toenmalige sponsor met extra uitrusting en details die verwezen naar de tennisklassieker in Parijs. En die traditie wordt nu verdergezet door de nieuwe partner Renault, die de organisatie ook een vloot wagens levert voor spelers en medewerkers tijdens het toernooi.

Na de lancering van Renault 5 Electric begin volgend jaar, mag dus ook een stijlvolle Roland-Garros Edition verwacht worden.