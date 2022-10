Regering liet Belgische gasinfrastructuur inspecteren

De federale regering heeft begin oktober de Belgische gasinfrastructuur in de Noordzee laten inspecteren, na de lekken in de gesaboteerde Nord Stream-gaspijpleidingen. Dat zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) maandag.

Eind september werden in totaal vier lekken ontdekt in Nord Stream 1 en 2, waarlangs Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland kan worden geleverd. De aardgaspijpleidingen werden beschadigd door ontploffingen. Volgens onder andere de Europese Unie en de NAVO gaat het om sabotage. Na het incident schoot ook België in actie om de beveiliging van de Belgische energie-infrastructuur te verscherpen, zegt Van der Straeten nu.

‘De veiligheid van de energie-infrastructuur, in Europa en in België, is van vitaal belang om onze gas-, elektriciteits- en olievoorziening te garanderen’, benadrukt ze. De minister nam op 27 september contact op met het Crisiscentrum en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) voor een dreigingsanalyse, luidt het. Daags nadien bracht ze via de algemene directie Energie van de federale overheidsdienst Economie ook de uitbaters van pijpleidinginfrastructuur op de hoogte. Diezelfde avond vond nog een overleg plaats tussen de veiligheidsdiensten en de exploitanten.

Ondertussen gaf Van der Straeten de AD Energie de opdracht om de kritieke energie-infrastructuur te controleren op het toepassen van de veiligheidsnormen. ‘De Belgische gasinfrastructuur in de Noordzee kreeg prioriteit. De inspecties vonden plaats op 5 en 6 oktober en worden in strikt vertrouwen opgevolgd’, luidt het. België is met onderzeese gaspijpleidingen verbonden met Noorwegen en Groot-Brittannië.

Daarnaast beschikt ons land over een invoerterminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Zeebrugge. Voorts zet de regering in op cyberveiligheid, omdat ook cyberaanvallen een reële bedreiging kunnen vormen voor de energie-industrie. Van der Straeten liet versneld een dertigtal bijkomende entiteiten uit de sector op de lijst van aanbieders van essentiële diensten (AED) zetten – een vertienvoudiging. De betrokken entiteiten moeten zich houden aan strengere cyberveiligheidsmaatregelen en hebben ook een meldingsplicht bij cyberincidenten. Op de lijst belanden entiteiten die bij een storing een grote impact hebben op de werking van het land. Het zou dus kunnen gaan om grote energieproducenten.