Rebellen Tigray ‘bereid om staakt-het-vuren te respecteren’

De rebellen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) zijn bereid om een staakt-het-vuren in de Ethiopische conflictregio te respecteren. Dat zeggen ze zondag na een oproep in die zin van de Afrikaanse Unie.

In de Ethiopische regio Tigray wordt al sinds 2020 zwaar gevochten tussen de Ethiopische regering en de rebellen van het TPLF. Die laatsten willen de regio afscheiden van de rest van het land. De Afrikaanse Unie roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, om vredesgesprekken een kans te geven. Het TPLF is daartoe bereid, laat de rebellenbeweging zondag weten.

Het Tigray People’s Liberation Front roept de internationale gemeenschap op om het Eritrese leger, dat intussen ook betrokken is geraakt bij het conflict, te dwingen om zich terug te trekken uit Tigray. Daarnaast moet er druk worden uitgeoefend op de Ethiopische regering om aan tafel te gaan voor vredesgesprekken, klinkt het. Er was al verschillende keren een staakt-het-vuren van kracht in het conflict in Tigray, maar de strijd laaide telkens opnieuw op.