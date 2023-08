Quantumcomputer helpt BMW en Airbus

Autoconstructeur BMW, vliegtuigfabrikant Airbus en computerspecialist Quantinuum slaan de handen in elkaar om samen naar duurzame mobiliteitsoplossingen te zoeken.

Zowel BMW als Airbus geloven in de toekomst van elektrische aandrijving. Maar ze zijn er niet van overtuigd dat batterijvoeding de perfecte oplossing is voor elke mobiliteitstoepassing. Eerder gaf BMW al te kennen dat batterijvoeding prima is op dit moment, maar dit mag geen eindpunt zijn. Vooral voor voertuigen die langere afstanden overbruggen, is de combinatie van waterstof (als brandstof) en een brandstofcel (die waterstof omzet in elektriciteit) het te volgen pad. Deze filosofie is uiteraard ook voor vliegtuigen van toepassing omdat men hier lange afstanden met een zo laag mogelijk gewicht moet verzoenen, waardoor de keuze voor batterijvoeding wegvalt.

Op zoek naar progressie

Een alternatief kan de combinatie van waterstof en een brandstofcel worden. Die laatste vervangt de batterij en produceert de stroom die nodig is om de elektromotor van het voertuig te voeden. Dergelijke modellen zijn bij Toyota en Hyundai al te koop en constructeurs waaronder BMW zijn druk doende met de ontwikkeling van hun eigen fuelcell-producten. Toch is er nog veel onderzoek nodig om brandstofcellen efficiënt, veilig en duurzaam te laten werken.

Daarom willen beide constructeurs meer inzicht krijgen in de werking van de brandstofcel die waterstof en zuurstof omzet in elektriciteit en water. Deze brandstofcel kan vandaag alleen relatief efficiënt werken door heel veel (duur) platina te gebruiken als katalysator. Precies daar komt de quantumcomputer in beeld omdat die simultaan onwaarschijnlijk veel rekenprocessen kan uitvoeren wat mogelijk tot cruciale alternatieven of bijsturingen kan leiden.