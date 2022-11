Pyongyang zal nucleaire aanval beantwoorden met atoomwapens, zegt Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt dat hij “vastberaden” zal reageren in het geval van een nucleaire aanval op zijn land en dat hij een atoombom zal gebruiken. Dat meldt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA zaterdag lokale tijd.

Pyongyang “zal resoluut reageren op kernwapens met kernwapens en op totale confrontatie met genadeloze confrontatie”, aldus Kim. KCNA bericht dat de leider zelf toezicht hield op de raketlancering van vrijdag. Toen lanceerde Noord-Korea voor de tweede dag op rij een ballistische raket. Volgens Japan ging het om een test met een langeafstandsraket, die de VS zou kunnen bereiken. De raket is volgens Tokio neergekomen in de Japanse economische zone.