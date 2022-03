De Oekraïense president Volodimir Zelensky heeft op vrijdagvond live demonstranten in verschillende steden in Europa toegesproken. 'Als Oekraïne valt, vallen alle', vertelde hij. Later betreurde hij de NAVO-beslissing om geen no-flyzone in te stellen.

Hij riep de aanwezigen in Frankfurt, Parijs, Lyon, Bratislava, Vilnius, Praag en Tbilisi tot een minuut stilte op. Dit voor de mannen, vrouwen, kinderen en soldaten, politieagenten en burgers die al om het leven zijn gekomen.

Demostranten in Tiflis, Georgie © iStock

'Zwijg niet, ga op straat, steun Oekraïne', eiste Zelensky. Als Oekraïne dit conflict wint, dann zou dat ook een overwinning van de hele democratische wereld zijn. Hij noemde het 'de zegen van het licht over de duisternis'. Hij sloot af met een gebalde vuist en de woorden 'Glorie aan Oekraïne'.

Frankfurt, Duitsland © Reuters

In een andere tv-toespraak betreurde Zelensky het besluit van de NAVO om geen no-flyzone boven Oekraïne in te stellen. Hij heeft daar al enkele keren om gevraagd. Zo zou het voor Rusland onmogelijk worden om nog langer Oekraïense doelwitten vanuit de lucht aan te vallen. 'Vandaag heeft de leiding van de alliantie groen licht gegeven om door te gaan met het bombarderen van Oekraïense steden en dorpen, en geweigerd om een no-flyzone in te stellen', aldus Zelensky. 'Alle mensen die vanaf sterven, zullen ook door u sterven. Wegens uw zwakte, wegens uw loskoppeling.'

Maar het betekent evenzeer dat zoiets tot een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO-troepen en Russische strijdkrachten kan leiden.

Praag © Reuters

Lees ook: pro-russische betoging in Servië

Hij riep de aanwezigen in Frankfurt, Parijs, Lyon, Bratislava, Vilnius, Praag en Tbilisi tot een minuut stilte op. Dit voor de mannen, vrouwen, kinderen en soldaten, politieagenten en burgers die al om het leven zijn gekomen. 'Zwijg niet, ga op straat, steun Oekraïne', eiste Zelensky. Als Oekraïne dit conflict wint, dann zou dat ook een overwinning van de hele democratische wereld zijn. Hij noemde het 'de zegen van het licht over de duisternis'. Hij sloot af met een gebalde vuist en de woorden 'Glorie aan Oekraïne'. In een andere tv-toespraak betreurde Zelensky het besluit van de NAVO om geen no-flyzone boven Oekraïne in te stellen. Hij heeft daar al enkele keren om gevraagd. Zo zou het voor Rusland onmogelijk worden om nog langer Oekraïense doelwitten vanuit de lucht aan te vallen. 'Vandaag heeft de leiding van de alliantie groen licht gegeven om door te gaan met het bombarderen van Oekraïense steden en dorpen, en geweigerd om een no-flyzone in te stellen', aldus Zelensky. 'Alle mensen die vanaf sterven, zullen ook door u sterven. Wegens uw zwakte, wegens uw loskoppeling.'Maar het betekent evenzeer dat zoiets tot een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO-troepen en Russische strijdkrachten kan leiden.Lees ook: pro-russische betoging in Servië