‘Het licht van de hoop ligt voor ons’, zo heeft de Chinese president Xi Jinping zaterdag verzekerd. China kampt met een explosie van coronagevallen.

De gezondheidsmaatregelen werden plots stopgezet in China. ‘De preventie en beheersing van de epidemie zijn een nieuwe fase ingegaan’, zei Xi in een televisietoespraak. ‘We verkeren nog altijd in een moeilijk moment, maar het licht van de hoop ligt voor ons.’