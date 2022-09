Premier reikt eretekens uit in New York

Premier Alexander De Croo heeft donderdag in de marge van zijn bezoek aan de Verenigde Naties in New York een aantal eretekens uitgereikt aan vijf Belgen en niet-Belgen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op economisch, wetenschappelijk en cultureel vlak.

Op een plechtigheid in de residentie van de Belgische consul-generaal werden eretekens toegekend aan wetenschapper Annette Bakker (officier in de Leopolsorde), zakenman en oud-topman van AB Inbev Carlos Brito (grootofficier in de Kroonorde), bankier George Ugeux (commandeur in de Kroonorde), psychotherapeut Esther Perel (ridder in de Kroonorde) en kunstenares Marie-Paule Martin (ridder in de Leopoldsorde).

