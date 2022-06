Premier De Croo: ‘Veiliger om de IS-vrouwen en kinderen terug te halen’

‘De analyse van OCAD is dat het veel veiliger is om de moeders en kinderen naar hier te brengen, dan ze daar te laten en er geen controle over te hebben.’ Dat heeft premier Alexander De Croo dinsdag in De Ochtend op Radio 1 gezegd over de repatriëring afgelopen nacht van Belgische IS-vrouwen en kinderen uit kampen in Syrië.

Bij de missie van afgelopen nacht werden zes vrouwen en zestien kinderen naar ons land overgebracht. De vrouwen gaan rechtstreeks naar de gevangenis wegens hun banden met IS. De kinderen, die allemaal jonger zijn dan 12 jaar, worden opgevangen door het Jeugdparket.

Premier De Croo verdedigde dinsdag de keuze om de kinderen en moeders over te brengen naar ons land. ‘Het gaat over kinderen die geen enkele fout hebben ten opzichte van de zeer de foute keuzes die hun ouders gemaakt hebben. Onze prioriteit is altijd geweest om die kinderen terug te halen. Die kinderen zaten daar in zeer slechte omstandigheden, met een zeer groot risico om blootgesteld te worden aan extremisme, brainwashing enz. (…) Wij willen die kinderen een toekomst geven.’

De premier voegt daar aan toe dat de moeders nu reeds in de gevangenis zitten en van zeer nabij worden opgevolgd. ‘De analyse van het OCAD is dat het veel veiliger is om hen naar hier te brengen dan hen daar te laten en er geen controle over te hebben’, zegt De Croo.

‘Van sommige vrouwen hebben rechters geoordeeld dat ze geen acuut gevaar meer zijn voor de maatschappij. Ook als ze niet meer in de gevangenis zitten. Maar het is niet omdat ze niet meer in de gevangenis zitten, dat ze niet meer opgevolgd worden. (…) Het is een heel bewuste keuze en gedetailleerde analyse geweest om die kinderen en vrouwen terug te brengen.’