Porsche participeert nog eens in Rimac

Rimac (fonetisch: Rimats) is een Kroatische constructeur van elektrische hypercars. Het merk bouwt alleen elektrisch aangedreven bolides en kon via een investeringsronde 500 miljoen euro ophalen.

Eén van de belangrijkste geldschieters is Porsche, de Duitse sportwagenfabrikant is overigens een aandeelhouder van het eerste uur en participeerde al in 2018. Eind 2021 is dan een joint venture opgericht: Rimac Group waarin naast Porsche ook Bugatti, Hyundai en andere kleinere investeerders participeren.

De samenwerking tussen Porsche, Bugatti en Rimac is strategisch en gaat verder dan financiële participaties want net als Rimac gelooft Porsche rotsvast in een elektrische toekomst voor onze mobiliteit. Door krachten te bundelen en te leren uit elkaars expertise kunnen de bedrijven sneller vooruitgang boeken.

700 man extra personeel

Met het verse kapitaal wil Rimac vooral werk maken van projecten en producten waar grote volumes van kunnen gebouwd worden. Om dat te realiseren gaat Rimac nog dit jaar 700 extra personeelsleden aanwerven.

Ook op Belgisch niveau zijn synergieën mogelijk want begin dit jaar kondigde D’Ieteren aan dat het de invoeractiviteiten van Rimac op zich neemt. D’Ieteren verzorgt op de Belgische markt ook de invoer- en distributieactiviteiten van de overige merken uit de VW-groep, met inbegrip van Porsche en Bugatti.