Porsche met exotische Mission X

Porsche toont de Mission X, een nieuwe exoot die in de voetsporen treedt van illustere voorgangers zoals de 918, de Carrera GT en in een iets verder verleden zelfs de 959.

Deze nieuweling geeft aan dat Porsche nog altijd een technologiemerk is, want dit is niet alleen een hypercar, maar ook en vooral een elektrisch aangedreven hypercar. Of hier ook know-how van Rimac – waarmee Porsche zeer uitgebreid mee samenwerkt – is onduidelijk, want de constructeur uit Zuffenhausen wil momenteel nog niets kwijt over de aandrijving voor deze hypercar.

De architectuur is fundamenteel anders dan wat in het Porsche productiemodel (Taycan) wordt gebruikt. Daar kiest de constructeur voor 800 Volt technologie, maar voor de Mission X werd de boordspanning opgetrokken tot 900 Volt. Een hogere spanning heeft tal van voordelen. Enerzijds zorgt dit ervoor dat de laadtijd beperkt blijft, maar de wet van Ohm leert ons ook dat bij een hogere spanning de stroomsterkte kan dalen en precies dat laatste maakt het gebruik van dunnere (en vooral lichtere) kabels mogelijk.

Verjaardag

Deze top-Porsche zal 1 pk per kg leveren en dat moet volstaan om er de snelste straatlegale auto op de Nordschleife van de Nürburgring van te maken. De Mission X werd onthuld naar aanleiding van de 75 jaar Porsche Sports Cars-tentoonstelling in het Porsche-museum van Stuttgart-Zuffenhausen. Om de verjaardag nog beter te vieren ontwikkelde de sportwagenfabrikant ook een nieuw logo met een sobere achtergrond waarop opnieuw de thuislocatie STUTTGART staat.