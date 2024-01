Poetin wil Noord-Korea binnenkort bezoeken volgens Pyongyang

De Russische president Vladimir Poetin heeft zich volgens Noord-Korea bereid verklaard om het geïsoleerde, communistische land binnen afzienbare tijd te bezoeken. Dat meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA zondag. Pyongyang is klaar om “de beste vriend van het Koreaanse volk met de grootste oprechtheid te begroeten”, luidt het.

Tussen Rusland en Noord-Korea is er de jongste tijd meer toenadering. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezocht in september 2023 het Russische Verre Oosten en had er een ontmoeting met Poetin. Een maand later volgde een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aan Pyongyang. Vorige week trok de Noord-Koreaanse ambtgenoot van die laatste, Choe Son-hui, nog naar Moskou. Toen maakte het Kremlin al bekend dat Poetin was uitgenodigd voor een reis naar Noord-Korea en zei het te hopen op een bezoek “binnen afzienbare tijd”.

Nadat het Westen de banden met Moskou quasi verbrak na de Russische invasie van Oekraïne, wendde Moskou zich tot het internationaal geïsoleerde Noord-Korea voor steun. De Russen zetten in de oorlog niet alleen artilleriemunitie, maar naar verluidt ook ballistische raketten van Noord-Koreaanse makelij in. De toenadering tussen de buurlanden wordt in het buitenland met grote argwaan bekeken. Gevreesd wordt dat Rusland technische hulp biedt bij Pyongyangs wapenprogramma’s.