Poetin dreigt clusterbommen in te zetten in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondag op de staatstelevisie gedreigd om clusterbommen in te zetten bij de oorlog in Oekraïne als het buurland zelf deze munitie gebruikt die de VS hen leveren. Een eigenaardig dreigement, omdat Rusland volgens mensenrechtenorganisaties al clustermunitie gebruikt heeft.

Poetin sprak in de videoboodschap bij openbare omroep Rossia 1 over grote voorraden van het Russische leger van dergelijke munitie. ‘Ik kan zeggen dat Rusland voldoende voorraad heeft van verschillende types clustermunitie’, klonk het.

Naar eigen zeggen wil Rusland de door de meeste landen verboden clustermunitie niet inzetten. ‘Maar wanneer het tegen ons gebruikt wordt, behouden we ons natuurlijk het recht voor om overeenstemmende handelingen uit te voeren’, dixit de Russische president. Eerder had minister van Defensie Sergej Sjojgoe al een gelijkaardige boodschap de wereld ingestuurd.

Volgens mensenrechtenorganisaties hebben zowel de Russische als de Oekraïense strijdkrachten al clustermunitie gebruikt tijdens de oorlog, met weliswaar veel meer slachtoffers door Russische clustermunitie. Poetin ontkende de inzet ervan, en zei dat clusterbommen zelfs niet gebruikt werden toen er ‘zoals iedereen weet een tekort aan munitie’ was bij de Russen. Volgens Poetin leveren de VS clustermunitie aan Oekraïne, omdat het westen niet langer voldoende normale munitie kan aanvoeren.

Volgens Oekraïne heeft Rusland van in het begin clustermunitie ingezet. De controversiële bommen ontploffen net boven de grond, waarna vele kleine projectielen zich verspreiden over een grotere oppervlakte. Omdat niet alle projectielen meteen exploderen, blijft er lang gevaar voor de burgerbevolking.