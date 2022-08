Podcast Jong Talent: Welke drie partners komen samen in de Europese triloog?

Waarom kennen we één van de belangrijkste vergaderingen in de Europese Unie niet? Op deze – en tal van andere – vragen krijg je de komende maanden antwoorden in de nieuwe Knack-podcast Jong Talent. Elke maand leert een beloftevol persoon je een nieuwe wereld kennen. Iets bijleren op een luchtige manier? Dan is Jong Talent iets voor jou.

Roderik De Turck (29) werkte als parlementair medewerker in het Europees Parlement. De weinig bekende trilogen voorbereiden en opvolgen was daarbij een belangrijk deel van de job. De Turck: ‘De triloog is het achterkamertje van de Europese politiek. Ondanks de grote impact die Europese wetten hebben op burgers, is de triloog – en bij uitbreiding de Europese politiek in zijn geheel – helaas haast afwezig in het publieke debat.’ Het verhaal van Roderik hoor je in de vierde aflevering van de Knack-podcast Jong Talent.

Ontdek HIER het eerste deel van Jong Talent over de triloog en vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcastapp.