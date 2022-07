Podcast Jong Talent: Hoe maakte de mens orka’s tot moordenaars?

Hoe maakte de mens orka’s tot moordenaars? Op deze – en tal van andere – vragen krijg je de komende maanden antwoorden in de Knack-podcast Jong Talent. Elke maand leert een beloftevol persoon je een nieuwe wereld kennen. Iets bijleren op een luchtige manier? Dan is Jong Talent iets voor jou.

Tessa Bertels (31): ‘In de natuur vallen orka’s geen mensen aan, maar in bassins zijn al verschillende orka-trainers gedood door de getergde beesten. De verschillende doden die daarbij vielen leidden in 2013 tot de onthutsende documentaire Blackfish en een rechtszaak tegen SeaWorld. Dat was het begin van het einde van het kweken van orka’s in gevangenschap. Hoe het nu verder moet met de overige dieren is onduidelijk.’ Haar verhaal hoor je in de derde aflevering van de Knack-podcast Jong Talent.

