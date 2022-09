Platform roept op tot onafhankelijke evaluatie van de Belgische respons op de coronacrisis

Met #EvaluatieNu roept een consortium van experten, academici, medici en verschillende anderen om de Belgische respons op de coronacrisis onafhankelijk te evalueren.

‘Niet als afrekening of waardeoordeel over individuele betrokkenen, maar om lessen te trekken en bij te sturen, en zo beter gewapend de toekomst tegemoet te treden’, zo zeggen de initiatiefnemers. Gedeeltelijke evaluaties vonden wel al plaats, maar een allesomvattend beeld van de respons op de pandemie ontbreekt. ‘Na twee en een half jaar Covid-19 dringt een globale onafhankelijke evaluatie zich echter op.’

Volgens de initiatiefnemers focusten de eerdere beoordelingen te hard op de eerste fase van de crisis en waren ze te politiek gefragmenteerd, klinkt het. Had men meer kunnen doen om ouderen en zwakkeren te beschermen, zowel van ziekte als van isolement? Is het voorzorgsprincipe goed toegepast – wat het virus betreft maar ook inzake nevenschade van maatregelen zonder precedent? En vooral: is er voldoende nagedacht over het uiteindelijke doel dat we voor onze samenleving willen nastreven?

Dat zijn enkele vragen die het platform stelt. Het platform verwijst ook naar onze buurlanden Nederland en Duitsland, maar ook naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden, die een dergelijke beoogde evaluatie wel hebben gelanceerd. ‘Een evaluatie is niet iets om te vrezen, maar om naar uit te kijken’, aldus #EvaluatieNu. Verschillende experten, academici en medici schaarden zich achter het initiatief. Onder hen UGent-professor Carl Devos, kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij denktank Itinera.