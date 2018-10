Zware stormen, hevige regenval en sneeuw storten Europa in chaos

In Italië steeg de dodentol van 6 op maandag naar 10 nadat een brandweerman tijdens een reddingsoperatie in Zuid-Tirol, aan de grens met Oostenrijk, door een omvallende boom werd verpletterd. In de naburige provincie Trente overleed een vrouw als gevolg van modderstromen die haar huis overspoelden en werd in een meer het lichaam van een visser aangetroffen. In de buurt van de badplaats Rimini werd een kitesurfer door een windvlaag tegen een klif gesmeten en dodelijk verwond.

Op Malta eiste een ruige zee het leven van twee mensen. Het gaat om een Duitse vrouw die nabij het eiland Gozo aan het duiken was en een 85-jarige visser die tragisch genoeg vorig jaar nog een prijs kreeg voor het redden van een drenkeling.

Zeestormen in de noordwestelijke Italiaanse regio Ligurië zorgden voor de sluiting van de luchthaven van Genua en het toeristische resort Portofino werd als gevolg van schade aan een toegangsweg van de rest van de regio afgesneden. Golven van wel 10 meter hoog overspoelden de nabijgelegen havenplaats Rapallo en vernielden bijna 200 boten. Tienduizenden gezinnen zaten dinsdag in het noorden van Italië ook zonder elektriciteit en in verschillende steden, waaronder Rome, Napels en Venetië, bleven de scholen uit voorzorg gesloten.

Venetië zag zich maandag overigens geconfronteerd met de ergste overstromingen van de afgelopen tien jaar. Het wassende water zorgde voor heel wat schade, onder andere aan twee wandtapijten van Joan Miro die deel uitmaakten van een geplande tentoonstelling.

Terrasjesweer

Spanje werd evenmin van noodweer gespaard. Op het eiland Minorca zaten 30.000 gezinnen 48 uur lang in het donker na de doortocht van een tornado dit weekend. Een arctische luchtmassa boven het noorden van Spanje was verantwoordelijk voor een winterse mengeling van regen en sneeuw, die in Asturië en Galicië voor heel wat verkeershinder zorgde. Het leger werd ingeschakeld om de hulpdiensten te helpen bij het verwijderen van neergekomen bomen en elektriciteitskabels.

In de Franse departementen Loire en Haute-Loire moesten meer dan 1.000 automobilisten die op besneeuwde wegen waren gestrand hun toevlucht zoeken tot noodonderkomens. In de Haute-Loire werden 150 politieagenten, militairen en brandweerlieden ingezet om automobilisten die dinsdagochtend nog altijd vastzaten te ontzetten. Zowat 195.000 huizen over het hele land zitten als gevolg van het stormweer zonder stroom.

In Kroatië, Slovenië, Tsjechië en het zuiden van Oostenrijk is de situatie al niet veel beter. Ook daar leggen wateroverlast, stroompannes en ontwortelde bomen het dagelijkse leven deels lam.

Toch is het niet overal kommer en kwel in Europa. In Berlijn is het met een mooie 19 graden ongewoon warm voor deze tijd van het jaar en in Warschau klom het kwik naar 21 graden. Ook Boekarest werd verwend met zacht terrasjesweer bij 23 graden.