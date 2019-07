Zo'n 12.000 liter olie gelekt na incident op boorplatform van ExxonMobil in Canada

Ongeveer 12.000 liter olie, gemengd met water, is woensdag in de Atlantische Oceaan terechtgekomen na een incident op een boorplatform van ExxonMobil in de buurt van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador. Dat heeft de Amerikaanse olieproducent bekendgemaakt.

