Als je de wolf de keuze laat, voedt hij zich liever met prooien in het wild dan met grazend vee. Als er voldoende natuur is, moeten boeren dus niet vrezen dat de wolf achter hun dieren aankomt, stelt een nieuwe Duitse studie.

De studie volgde het eetgedrag van wolven in Mongolië, waar het conflict tussen het wilde dier en de plaatselijke boeren soms hoog oploopt. Eerdere studies wezen er ook op dat wolven in Centraal-Azië zich graag voeden met het vee van de plaatselijke boeren en herders.

De nieuwe studie, door onderzoekers van de Universiteit Göttingen en het Museum voor Natuurkunde in Görlitz, stelt echter dat de wolf voedsel in het wild prefereert, als hij de keuze heeft.

40 miljoen grazers

Mongolië telt ongeveer drie miljoen inwoners en is daarmee een van de dunst bevolkte landen ter wereld. Tegenover dat inwoneraantal staan maar liefst 40 miljoen grazers. Die dieren zijn niet alleen een bron van voedsel voor de Mongolen, ze zijn ook de voornaamste bron van inkomsten voor meer dan de helft van hen.

De veehouderij heeft ertoe geleid dat het landschap van Mongolië verregaand is veranderd. Veel ongerepte natuur heeft er plaats gemaakt voor weiland. Een derde van het land is momenteel landbouwgrond, en dat verlies aan habitat voor grote wilde dieren zoals de wolf, heeft tot de huidige problemen tussen mens en dier geleid.

Reeën, muizen en bessen

Biologe Nina Tiralla van de Universiteit Göttingen analyseerde samen met collega's 137 stalen van uitwerpselen van wolven die tussen 2008 en 2012 werden verzameld. 'We konden aantonen dat 89 procent van het dieet van de wolven uit wilde hoefdieren bestond, voornamelijk Siberische reeën', zegt Tiralla. "De overige 11 procent bestond uit kleine zoogdieren zoals hazen en muizen.'

In de ontlasting werden ook overblijfselen van insecten en bessen aangetroffen. Maar er was geen spoor van boerderijdieren te bespeuren. 'Dit was heel verrassend omdat eerdere studies hadden aangetoond dat grazende dieren de belangrijkste voedselbron voor wolven waren', zegt Tiralla.

Natuurlijke regio's

Het grote verschil schuilt waarschijnlijk in de situatie waarin de onderzochte dieren zich bevonden. In tegenstelling tot de uitwerpselen van de eerder onderzochte wolven in Mongolië, waren deze laatste stalen allemaal afkomstig uit de meer natuurlijke regio's in het land met een hoge soortendiversiteit. 'Ondanks het feit dat er hier ook grazend vee te vinden is, gaven deze wolven de voorkeur aan dieren waarop ze konden jagen in het wild, zoals de Siberische ree. Waarschijnlijk is dat omdat het voor hen gemakkelijker is en minder gevaarlijk om op deze prooi te jagen', zeggen de auteurs van de studie.

Hun conclusie luidt dat als wolven in een omgeving leven waar nog veel natuur is, ze slechts een zeer lage bedreiging vormen voor het vee van boeren. Dit geldt volgens hen trouwens ook niet alleen voor Mongolië, maar in principe voor elk land waar wolven leven.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Mammalian Biology.

