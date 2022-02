Het medisch afval door de coronacrisis bedreigt de volksgezondheid en het milieu, aldus de WHO.

De tienduizenden tonnen extra medisch afval die de coronapandemie veroorzaakt heeft, tonen aan dat het afvalbeheer in de gezondheidszorg moet worden verbeterd. Dat blijkt dinsdag uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De WHO baseerde zich voor het rapport op de ongeveer 87.000 ton persoonlijke beschermingsmiddelen die tussen maart 2020 en november 2021 zijn aangeschaft en via een gezamenlijk VN-noodhulpinitiatief zijn verspreid in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De organisatie verwacht dat het grootste deel van die medische middelen als afval eindigt. Zo genereren ruim 140 miljoen testkits 2.600 ton niet-besmettelijk afval zoals plastic en 731.000 liter chemisch afval.

De meer dan 8 miljard vaccin doses die wereldwijd zijn toegediend, resulteren in 144.000 ton extra afval in de vorm van injectiespuiten, naalden en veiligheidsboxen. De auteurs benadrukken dat het slechts een eerste indicatie is van de omvang van het afvalprobleem veroorzaakt door covid-19 aangezien ze geen rekening hebben gehouden met het medisch materiaal dat niet via de WHO is aangekocht of verspreid. 'Het is absoluut cruciaal dat gezondheidswerkers met het juiste beschermingsmateriaal moeten kunnen werken', verklaart epidemioloog Michael Ryan, het hoofd van het WHO-team dat zich over covid-19 buigt. 'Maar het is ook cruciaal dat het materiaal veilig gebruikt kan worden zonder een impact te hebben op de omgeving'.

Er is te weinig aandacht besteed aan en veilig en duurzaam beheer van het covid-19-afval in de gezondheidszorg, klinkt het. Gezondheidswerkers moeten duidelijke richtlijnen krijgen over wat ze moeten doen met persoonlijke beschermingsmiddelen en gezondheidsartikelen nadat ze zijn gebruikt, aldus de WHO nog.

Momenteel is 30 procent van de gezondheidsinstellingen niet voldoende uitgerust om medisch afval te verwerken. In de minst ontwikkelde landen is dat zelfs 60 procent van de gezondheidsinstellingen. Als het afval niet correct wordt verwerkt, kunnen mensen zich onder meer verwonden aan naalden en brandwonden oplopen. Dat geldt niet alleen voor het medisch personeel, maar ook voor mensen die in de buurt wonen van slecht beheerde stortplaatsen en afvalverwijderingslocaties. Ook de lucht kan aangetast worden, net als het water en er kan ongedierte opduiken.

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen om het medisch afval op een betere, veiligere en milieuvriendelijkere manier te verwerken. Het gaat dan onder meer over het gebruik van milieuvriendelijke verpakking en verzending, herbruikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, recycleerbare of biologisch afbreekbare materialen, investeringen in afvalverwerkingstechnologieën waarbij geen gebruik wordt gemaakt van verbranding en investeringen in de recyclagetechnieken om materialen, zoals kunststoffen, een tweede leven te geven.

Op een slimme manier omspringen met het afval, zal niet alleen de schade aan het milieu beperken, het zal ook geld besparen, benadrukken de auteurs van de studie.

De tienduizenden tonnen extra medisch afval die de coronapandemie veroorzaakt heeft, tonen aan dat het afvalbeheer in de gezondheidszorg moet worden verbeterd. Dat blijkt dinsdag uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO baseerde zich voor het rapport op de ongeveer 87.000 ton persoonlijke beschermingsmiddelen die tussen maart 2020 en november 2021 zijn aangeschaft en via een gezamenlijk VN-noodhulpinitiatief zijn verspreid in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De organisatie verwacht dat het grootste deel van die medische middelen als afval eindigt. Zo genereren ruim 140 miljoen testkits 2.600 ton niet-besmettelijk afval zoals plastic en 731.000 liter chemisch afval. De meer dan 8 miljard vaccin doses die wereldwijd zijn toegediend, resulteren in 144.000 ton extra afval in de vorm van injectiespuiten, naalden en veiligheidsboxen. De auteurs benadrukken dat het slechts een eerste indicatie is van de omvang van het afvalprobleem veroorzaakt door covid-19 aangezien ze geen rekening hebben gehouden met het medisch materiaal dat niet via de WHO is aangekocht of verspreid. 'Het is absoluut cruciaal dat gezondheidswerkers met het juiste beschermingsmateriaal moeten kunnen werken', verklaart epidemioloog Michael Ryan, het hoofd van het WHO-team dat zich over covid-19 buigt. 'Maar het is ook cruciaal dat het materiaal veilig gebruikt kan worden zonder een impact te hebben op de omgeving'. Er is te weinig aandacht besteed aan en veilig en duurzaam beheer van het covid-19-afval in de gezondheidszorg, klinkt het. Gezondheidswerkers moeten duidelijke richtlijnen krijgen over wat ze moeten doen met persoonlijke beschermingsmiddelen en gezondheidsartikelen nadat ze zijn gebruikt, aldus de WHO nog. Momenteel is 30 procent van de gezondheidsinstellingen niet voldoende uitgerust om medisch afval te verwerken. In de minst ontwikkelde landen is dat zelfs 60 procent van de gezondheidsinstellingen. Als het afval niet correct wordt verwerkt, kunnen mensen zich onder meer verwonden aan naalden en brandwonden oplopen. Dat geldt niet alleen voor het medisch personeel, maar ook voor mensen die in de buurt wonen van slecht beheerde stortplaatsen en afvalverwijderingslocaties. Ook de lucht kan aangetast worden, net als het water en er kan ongedierte opduiken. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen om het medisch afval op een betere, veiligere en milieuvriendelijkere manier te verwerken. Het gaat dan onder meer over het gebruik van milieuvriendelijke verpakking en verzending, herbruikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, recycleerbare of biologisch afbreekbare materialen, investeringen in afvalverwerkingstechnologieën waarbij geen gebruik wordt gemaakt van verbranding en investeringen in de recyclagetechnieken om materialen, zoals kunststoffen, een tweede leven te geven. Op een slimme manier omspringen met het afval, zal niet alleen de schade aan het milieu beperken, het zal ook geld besparen, benadrukken de auteurs van de studie.