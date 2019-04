Een park ranger van het Virunga National Park heeft een verrassende selfie genomen met twee gorilla's die op twee voeten staan, net zoals mensen.

Het beeld met als onderschrift 'Another day at the office' toont de twee vrouwelijke gorilla's Ndakazi en Ndeze in het Senkwekwe Center in het Nationaal park Virunga in de Democratische Republiek Congo.

Ndakazi en Ndeze werden in 2007 naar dit weeshuis voor gorilla's gebracht nadat hun moeders werden gedood bij stroperij-incidenten. De ene was toen pas twee maanden oud, de andere zo'n vier maanden. Sindsdien werden de gorilla's opgevoed door de rangers, die ze als hun ouders beschouwen.

Volgens adjunct-directeur Innocent Mburanumwe, is het niet de gewoonte van de apen om rechtop te gaan staan, maar wanneer ze heel nieuwsgierig zijn, moeten ze wel om te zien wat ze willen zien. Bovendien hebben ze geleerd om het gedrag van de mens te imiteren omdat ze opgegroeid zijn in de buurt van mensen.

'De meeste primaten kunnen gemakkelijk gedurende een korte periode rechtop wandelen' © Virunga National Park

Even werd getwijfeld aan de echtheid van de foto die de sociale media overspoelde, maar ze is wel degelijk waarachtig, zo bevestigt het Virunga National Park. 'Die gorillameisjes gedragen zich altijd wat ondeugend en dit was het perfecte beeld van echte persoonlijkheden! Bovendien is het ook geen verrassing om deze twee meiden op hun twee voeten te zien. De meeste primaten kunnen gemakkelijk gedurende een korte periode rechtop wandelen', noteerden de autoriteiten van het park op Facebook maandag.

Na-apen

Apen in het wild gaan om verschillende redenen rechtop staan. Bijvoorbeeld om bij fruit te kunnen in de bomen, zich door water te begeven of om hun dominantie tentoon te spreiden. 'Maar dieren hebben over het algemeen ook de neiging om hun menselijke verzorgers te imiteren, zoals bijvoorbeeld hun gezichtsuitdrukkingen en houdingen', zegt de bekende Amerikaans-Nederlandse bioloog Frans de Waal aan de Washington Post. 'Mensapen hebben zelfs nog meer de neiging om dat te doen, omdat ze "gelijkaardige lichamen" hebben, waardoor het makkelijker is.'

Maar waarom zouden primaten menselijk gedrag willen na-apen? Volgens De Waal is dat niet omdat ze het leuk vinden, maar omdat ze zich identificeren met diegenen die voor hen zorgen. 'Apen vertonen van nature imitatiegedrag', aldus De Waal, die zo ook de herkomst van het woord 'na-apen' verklaart. 'En een ouder wordt meer dan wie ook nageaapt. Imitatie wordt immers vaak gedreven door verbondenheid.'

Een mooi voorbeeld van hoe gorilla's zich verbonden kunnen voelen met de mens is Koko, de westelijke laaglandgorilla die bekend werd vanwege zijn gebarentaal. Taal is bij uitstek iets wat begint met imitatie. Koko, die in 2018 op 46-jarige leeftijd stierf, toonde ook aan dat grote apen in staat zijn om andere wezens waar ze aan gehecht zijn lief te hebben.

Koko's gedrag onthulde ook emoties die gelijkaardig zijn aan die van de mens zoals ondeugendheid en een gevoel voor humor. Dat is niet verrassend, aangezien de mens en de gorilla 90 procent van hun dna delen.