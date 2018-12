Vulkaan Anak Krakatau is grotendeels verdwenen

De natuurramp kostte het leven aan 431 mensen en maakte 7.200 gewonden. Er zijn verder nog steeds vijftien vermisten. Dat is zaterdag van officiële Indonesische bronnen vernomen.

Op basis van een visuele analyse stak de vulkaan vrijdag nog 110 meter boven zeeniveau uit. Voor de uitbarsting bedroeg de hoogte 338 meter, of een reductie van 228 meter, aldus wetenschappers van Indonesische centrum voor vulkanologie (PVMBG).

Volgens het agentschap heeft de vulkaan tussen 150 en 180 miljoen kubieke meter aan omvang verloren en bedraagt het volume nu nog 40 tot 70 miljoen kubieke meter. Een deel van de krater stortte in zee. Die massa lava, gesteente en as veroorzaakte op 22 december een tsunami in de Straat van Soenda, tussen Java en Sumatra.

Eén week na de reeks uitbarstingen staat de balans op 431 doden, 7.200 gewonden en 15 vermisten. Volgens het agentschap voor nationale rampen werden na het natuurfenomeen in vijf districten 46.646 mensen geëvacueerd.

Duizenden Indonesische moslims herdachten zaterdag de slachtoffers van de tsunami in de zwaarst getroffen regio Pandeglang.

De vulkaan Anak Krakatau, of kind van Krakatau, vormde zich in 1927 onder de zeespiegel uit de restanten van de eruptie van de Krakatoa die in 1883 een 30 meter hoge tsunami veroorzaakte. In 1929 rees de vulkaan uit de zee op en steeg tot 338 meter boven zeeniveau in september 2018.