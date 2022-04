De Vrije Universiteit Brussel en Université Libre de Bruxelles gaan samen het Brussels Institute for Advanced Studies (BrIAS) oprichten. Het gaat om een nieuwe kruisbestuiving waarin ze de allerbeste wetenschappers, kunstenaars of ondernemers samenbrengen in een sfeer van volledige vrijheid. Het hoofdthema van het BrIAS is steeds duurzaamheid.

Het idee van het BrIAS ontstond in 2018 tijdens het Usquare-project van VUB en ULB. Na enkele voorbereidende jaren wordt vandaag/donderdag de website officieel gelanceerd. Sinds januari lanceerde het BrIAS al een internationale en interdisciplinaire reeks over voedsel, klimaat en duurzaamheid genaamd 'The past, present and future of food, climate and sustainability.' Binnen die reeks werken 28 wetenschappers van over heel de wereld nog tot de zomer rond een breed spectrum aan thema's.

'Een Institute for Advanced Studies is een beproefd instrument om onderzoekers van hoog niveau aan te trekken, want zulke instituten zijn vaak kweekvijvers van ideeën, zonder enige filosofische of politieke beperking. Gesitueerd in Brussel, zelf een lappendeken van verschillende socio-economische en culturele omgevingen, wil BrIAS een echte bruggenbouwer zijn tussen verschillende disciplines en verschillende milieus', verklaart Frank Deconinck, co-directeur van BrIAS.

Het instituut kiest resoluut voor onderwerpen met een belangrijke potentiële maatschappelijke invloed. Het wil zo verder reiken dan het puur wetenschappelijke veld. Het academisch programma van het BrIAS belicht vier subthema's: klimaatverandering in de afgelopen twee decennia, voedselafval, landbouw en voedselconsumptie in Noordoost-Afrika en voedselsystemen binnen het Green Deal-beleid in Europa.

