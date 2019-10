Voorpublicatie: nieuw kinderboek over Greta Thunberg legt uw kinderen uit wat zij kunnen doen voor het klimaat

Het Zweedse klimaaticoon Greta Thunberg laat niemand onberoerd. In Onze toekomst is nu! wordt aan kinderen uitgelegd wie zij is, waar ze voor strijdt en wat ze zelf kunnen doen om de wereld te redden. Knack biedt u in primeur drie tips uit het boek aan.

Greta Thunberg in New York © Davidsfonds Infodok. Illustration: Franziska Viviane Zobel

Energie - Slimmer verwarmen Het goede nieuws is dat je heus niet hoeft te verkleumen of je warm hoeft te rillen om iets goeds te doen voor het milieu. Een klein draaitje aan de thermostaat heeft al een groot effect. Koop een thermometer en meet de temperatuur in je huis: in de slaapkamer is 17 graden warm genoeg, in de keuken 18 graden en in de woonkamer 20 graden. Het is een feit dat als je je thermostaat één graadje lager zet, je al zes procent energie uitspaart.

...

