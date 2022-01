In Heverlee bij Leuven is eind vorig jaar een wolf gespot. Dat meldt Jan Loos van Welkom Wolf donderdag. Het is de eerste keer in tweehonderd jaar dat er een wolf in Vlaams-Brabant wordt opgemerkt.

De wolf werd op 30 december 2021 gezien toen hij het kruispunt van de Geldenaaksebaan met de Meerdaalboslaan (de N25) in Heverlee overstak. Het dier kwam om 6.07 uur 's ochtends van het Researchpark in Haasrode en verdween in de richting van de Ambachtenlaan en Heverleebos. Het gaat met zekerheid om een 'zwerver', een jongvolwassen wolf die het nest verlaten heeft en op zoek gaat naar zijn eigen territorium en een partner.

Het meldpunt Welkom Wolf kreeg een video van de gebeurtenis doorgestuurd, maar die belandde in de spamfolder van de mailbox van de organisatie. Daardoor is het nieuws nu pas bekend geraakt.

De melding komt niet geheel onverwacht. Op 19 december werd in Tielt-Winge, een gemeente in het oosten van Vlaams-Brabant, een dode ree met een duidelijke halsbeet aangetroffen, zowat 'de handtekening' van een wolf. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzoekt nu de DNA-stalen die ter plaatse verzameld werden. Het is nog niet duidelijk of de ree in Tielt-Winge in verband te brengen is met de gespotte wolf in Heverlee.

Rond het jaar 1800 was het de laatste keer dat er nog wolven gespot zijn in Vlaams-Brabant. In de decennia daarna is de wolf in België, net als in de rest van West-Europa, uitgeroeid.

