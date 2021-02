Draslanden zijn ontzettend belangrijk voor kwetsbare soorten, maar ook tegen klimaatverandering. In Dorent is Natuur en Bos bezig met het aanleggen van een kersvers drasland, als onderdeel van het Sigmaplan.

Vroeger was bijna heel Vlaanderen één grote natte zone, tegenwoordig zijn er amper wetlands of draslanden te vinden. Nochtans is dit ecosysteem ontzettend belangrijk voor veel kwetsbare soorten zoals de kamsalamander, maar ook als middel tegen de klimaatverandering. In Dorent is Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid bezig met het aanleggen van een kersvers drasland, als onderdeel van het Sigmaplan.

Wil je zelf ook een stukje natte natuur creëren? Natuur en Bos investeert dit jaar maar liefst 17 miljoen euro in projecten die natte natuur realiseren in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. Wie zelf een idee heeft, vind alle informatie om zich te registreren op de website.

Bron: Onze Natuur

