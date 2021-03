De Universiteit Antwerpen zoekt enkele honderden vrijwilligers voor het nieuwe burgerwetenschapsproject Teek a Break. Deelnemers gaan in hun tuin op zoek naar teken, die voor analyse worden opgestuurd naar de universiteit.

Teek a Break maakt deel uit van het Europese NorthTick, dat oplossingen zoekt voor het stijgend aantal infecties door tekenbeten. Tuinen zijn hierbij cruciaal: in 2019 werd bijna 45 procent van de gerapporteerde tekenbeten op Tekennet.be opgelopen in de tuin. Ook het aantal besmettingen met door teken overgedragen ziektes, zoals de ziekte van Lyme, zit in de lift.

Daarom willen onderzoekers van de UAntwerpen de aanwezigheid van teken in tuinen analyseren. Daarvoor schakelen ze burgers in. Biologe Käthe Robert hoopt op enkele honderden vrijwilligers in heel Vlaanderen. 'Zo kunnen we in kaart brengen in welke tuinen teken voorkomen. Heel wat factoren gaan daar een rol spelen: denk bijvoorbeeld aan de inrichting of het beheer van je tuin, de aanwezigheid van huisdieren of eventuele wilde zoogdieren of vogels, de afstand tot een natuurgebied of een park... Scholen met wat groen op de speelplaats kunnen zich trouwens ook aanmelden.'

Tekenvlag knutselen

De wetenschappers willen ook informatie over de soorten teken, in welk levensstadium ze zitten en of ze ziektes dragen. 'Uiteraard willen we ook de interesse voor wetenschap en natuur in het algemeen, en de kennis over teken in het bijzonder, vergroten bij het brede publiek', zegt Robert. 'Iedereen denkt meteen aan de ziekte van Lyme, maar de aanwezigheid van teken is biologisch gezien ook positief. Zo kan het een indicatie zijn voor de natuurlijkheid van de tuin, en de biodiversiteit erin.'

Wie wil deelnemen, moet eerst een 'tekenvlag' knutselen waarin de teken gevangen kunnen worden. 'Wie teken vangt, moet die eerst een week in de diepvriezer steken', legt Käthe Robert uit. 'Nadien moeten ze opgestuurd worden naar het lab van Teek a Break. Ook wanneer je geen teken kan vinden, moet je dit doorgeven. Ook deze informatie is van groot belang voor het project.'

Teek a Break maakt deel uit van het Europese NorthTick, dat oplossingen zoekt voor het stijgend aantal infecties door tekenbeten. Tuinen zijn hierbij cruciaal: in 2019 werd bijna 45 procent van de gerapporteerde tekenbeten op Tekennet.be opgelopen in de tuin. Ook het aantal besmettingen met door teken overgedragen ziektes, zoals de ziekte van Lyme, zit in de lift. Daarom willen onderzoekers van de UAntwerpen de aanwezigheid van teken in tuinen analyseren. Daarvoor schakelen ze burgers in. Biologe Käthe Robert hoopt op enkele honderden vrijwilligers in heel Vlaanderen. 'Zo kunnen we in kaart brengen in welke tuinen teken voorkomen. Heel wat factoren gaan daar een rol spelen: denk bijvoorbeeld aan de inrichting of het beheer van je tuin, de aanwezigheid van huisdieren of eventuele wilde zoogdieren of vogels, de afstand tot een natuurgebied of een park... Scholen met wat groen op de speelplaats kunnen zich trouwens ook aanmelden.' De wetenschappers willen ook informatie over de soorten teken, in welk levensstadium ze zitten en of ze ziektes dragen. 'Uiteraard willen we ook de interesse voor wetenschap en natuur in het algemeen, en de kennis over teken in het bijzonder, vergroten bij het brede publiek', zegt Robert. 'Iedereen denkt meteen aan de ziekte van Lyme, maar de aanwezigheid van teken is biologisch gezien ook positief. Zo kan het een indicatie zijn voor de natuurlijkheid van de tuin, en de biodiversiteit erin.' Wie wil deelnemen, moet eerst een 'tekenvlag' knutselen waarin de teken gevangen kunnen worden. 'Wie teken vangt, moet die eerst een week in de diepvriezer steken', legt Käthe Robert uit. 'Nadien moeten ze opgestuurd worden naar het lab van Teek a Break. Ook wanneer je geen teken kan vinden, moet je dit doorgeven. Ook deze informatie is van groot belang voor het project.'