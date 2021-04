Chinese banken spelen een essentiële rol bij het witwassen van geld uit illegale handel in dieren en planten, zegt Traffic. De internationale ngo dringt er bij deze banken op aan een zero-tolerancebeleid te voeren.

De illegale handel in wilde dieren en planten bedreigt niet alleen deze soorten, maar ook ecosystemen en de biodiversiteit. Daarmee samenhangend ondermijnen de activiteiten ook economieën en inkomens, zegt Traffic in een nieuw rapport.

Traffic is een internationale organisatie die toeziet op de handel in wilde planten en dieren. De organisatie werd meer dan veertig jaar geleden opgericht als onderzoeksbureau door het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN).

Misdaad

Volgens hun rapport is de illegale handel in wilde dieren is een omvangrijke transnationale georganiseerde misdaad, waar jaarlijks tussen 7 en 23 miljard dollar in omgaat. Daarmee staat deze criminele sector qua omvang en schaal op gelijke voet met de illegale handel in drugs, wapens en mensen.

Illegale handel in wilde dieren is op deze schaal onmogelijk zonder financiële criminaliteit en corruptie, stelt Traffic. 'Aangezien de Chinese bankensector de grootste in de wereld is en gezien de schaal waarop de illegale handel plaatsvindt in Azië, moeten Chinese banken hier een belangrijke rol in spelen.'

Zero-tolerancebeleid

De ngo wil dat Chinese banken garanderen dat hun netwerken niet gebruikt worden voor witwaspraktijken. Hiervoor moeten ze een strikt zero-tolerancebeleid voeren ten aanzien van illegale handel in wilde dieren en verdachte transacties melden bij handhavingsautoriteiten.

Daarnaast is het zaak, zegt Traffic, dat de banken er ook bij klanten en zakelijke partners op aandringen een zero-tolerancebeleid te voeren. Traffic wijst erop dat ook investeerders een belangrijke rol kunnen spelen en banken onder druk kunnen zetten hun procedures te verbeteren op dit gebied.

De Chinese regering en internationale autoriteiten werken al aan versterking van de inzet om witwassen, corruptie en illegale handel in wilde dieren tegen te gaan, constateert Traffic. 'Door in actie te komen tegen illegale handel in wilde dieren, kunnen banken een aantal financiële risico's verkleinen en hun reputatie verbeteren bij handhavers, autoriteiten, klanten, andere financiële instellingen en consumenten', zegt Nick Ahlers, programmadirecteur bij Traffic in Afrika.

