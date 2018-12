Studie: Groenlandse ijskap smelt aan 'ongeziene' snelheid

Het afsmelten van de ijskap gebeurt op dit moment met een volume dat 50 procent groter is dan in het pre-industriële tijdperk. Het volume is ook 33 procent groter dan in de twintigste eeuw op zich, zeggen wetenschappers van Amerikaanse en Nederlandse universiteiten. De ijskap in Groenland is op sommige plaatsen meer dan 1,6 kilometer dik. Ze bevat genoeg ijs om het globale zeeniveau met 7 meter te laten stijgen.

'Het ijs in Groenland is de voorbije decennia sneller gesmolten dan op elk ander moment in zeker 350 jaar. Wellicht gebeurt het zelfs sneller dan de voorbije 7.000 à 8.000 jaar', zegt Luke Trusel van Rowan University, de hoofdauteur van de studie. 'Groenland is op dit moment gevoeliger aan temperatuurverandering dan enkele tientallen jaren geleden. Opwarming is meer dan ooit van toepassing', zegt Trusel.

De onderzoekers hebben meer dan driehonderd jaar van ijspatronen gereconstrueerd door data uit de ijskern te gebruiken. Het gaat om het meest omvattende onderzoek naar het fenomeen ooit. 'Door monsters te nemen uit het ijs konden we de satellietdata uitbreiden met een factor tien, en een duidelijker beeld krijgen van hoe extreem ongewoon het smelten de voorbije decennia was vergeleken met het verleden', zegt Trusel.

In juni bleek uit een andere studie in Nature dat Antarctica ongeveer drie biljoen ton ijs verloren is sinds 1992. De snelheid waarmee het ijs afsmelt, was de voorgaande vijf jaar verdrievoudigd.