Antarctica heeft in februari een recordtemperatuur van meer dan 20,75 °C graden geregistreerd. Daarmee is voor het eerst de grens van 20 graden er overschreden.

Het record werd gemeten op 9 februari op Seymour Island, ook bekend als Marambio, zei de Braziliaanse onderzoeker Carlos Schaefer. 'We hebben nog nooit zo'n hoge temperatuur gezien in Antarctica', zei hij in een gesprek op Whatsapp met AFP.

De wetenschapper benadrukte echter dat deze gegevens 'niet mogen gezien worden als indicator van een klimaattrend', omdat het slechts gaat om één meting op één locatie. 'Het is gewoon een teken dat er iets anders gebeurt in deze regio', zei hij. 'We kunnen dit niet gebruiken om in de toekomst op klimaatverandering te anticiperen.'

Seymour Island, dat een Argentijnse wetenschappelijke basis herbergt, is een van de eilanden gelegen voor het Antarctische schiereiland. De wetenschapper, die gespecialiseerd is in de studie van permafrost, zei dat de gegevens naar boven kwamen als onderdeel van een twintigjarig onderzoeksproject dat de impact van klimaatverandering op permanent bevroren bodems bestudeert.

Op 6 februari werd een recordtemperatuur van 18,3 graden geregistreerd op de Argentijnse basis Esperanza. Het vorige record van 17,5 °C dateerde van 24 maart 2015, volgens de Argentijnse Nationale Meteorologische Dienst.

Na een recordbrekend decennium, dat eindigde met een jaar 2019 dat het op een na warmste ooit op aarde was, begint 2020 met dezelfde trend. Januari 2020 was de heetste januari ooit op de planeet volgens de Europese dienst Copernicus over klimaatverandering, evenals volgens het AmerikaanseNational Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

