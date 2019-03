Opnieuw toelaten olieboringen in Arctische oceaan is onwettig

De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om olieboringen in de Arctische Oceaan toe laten, is illegaal. Dat heeft een federale rechter uit de staat Alaska beslist.

Trumps voorganger Barack Obama had boringen in het gebied verboden, onder meer om het milieu te beschermen. Dat verbod blijft voorlopig van kracht.

Voormalig president Barack Obama besliste in de periode tussen 2015 en 2016 om ongeveer 125 miljoen are grondoppervlak in de Arctische Oceaan, nabij de staat Alaska, te beschermen.

Olieboringen zouden er niet toegelaten worden. Hetzelfde gebeurde trouwens voor bepaalde stukken van de Atlantische Oceaan. Maar die beslissing leverde hem heel wat kritiek op van bepaalde politici in Alaska en van grote oliemaatschappijen.

Zijn opvolger Donald Trump draaide het verbod vlak na zijn aantreden terug, waarop onder meer milieuorganisatie Greenpeace naar de rechtbank trok.

De federale rechter in Alaska geeft de aanklagers nu gelijk. De beslissing van de president om het verbod terug te draaien, is 'onwettig, omdat ze de autoriteit van de president overschrijdt', klinkt het in het arrest.

Enkel het Amerikaanse Congres kan beslissen om olieboringen daar opnieuw toe te laten, oordeelt de rechtbank. Tot dan blijft het verbod op olieboringen gewoon gelden.