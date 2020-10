Oostende gaat extra maatregelen nemen om zeehonden te beschermen. Zo moeten honden op het klein strand voortaan enkel aan de leiband lopen.

De maatregelen komen er na enkele incidenten waarbij verschillende dieren gewond raakten.

Geregeld komen er in Oostende zeehonden aan land. Omdat de dieren een specifieke geur afgeven, reageren honden soms fel op de aanwezigheid van de zeehonden. Daar komen vaak bijtincidenten van, waarbij zowel honden als zeehonden gewond raken.

'Dit willen we echt vermijden', zegt burgemeester Bart Tommelein. 'Aangezien het klein strand momenteel echt een aantrekkingsplaats is voor zeehonden om er uit te rusten, hebben we via een burgemeestersbesluit beslist dat honden daar voorlopig aangelijnd moeten worden.'

. © Getty Images

Verder zorgt de stad voor bijkomende signalisatie om wandelaars aan te manen voldoende afstand te houden van de zeehonden. Oostende zal daarvoor samenwerken met de vrijwilligers ter plaatse, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en Sea Life.

