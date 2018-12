Ongeziene overstromingen, droogtes en superstormen: in 2018 toonde klimaatcrisis haar gezicht

Het rapport Counting the Cost: a year of climate breakdown lijst tien droogtes, overstromingen, bosbranden, hittegolven en stormen op die in 2018 voor meer dan een miljard dollar schade veroorzaakten. Daarvan zijn er maar liefst vier die elk meer dan 7 miljard dollar kostten. Bovendien zijn die cijfers waarschijnlijk een onderschatting, zegt de organisatie. In sommige gevallen houden ze enkel rekening met de verzekerde schade, en wordt bijvoorbeeld het verlies aan productiviteit niet meegeteld.

De orkanen Florence en Michael, die de VS en delen van Centraal-Amerika en de Caraïben troffen, veroorzaakten de grootste schade. Voor Florence wordt die op 17 miljard dollar geschat, voor Michael op 15 miljard. Het rapport vermeldt ook de droogte in Argentinië, die voor 6 miljard dollar aan schade veroorzaakte en het land in een recessie duwde. In India kostten de ergste overstromingen in tachtig jaar meer dan vijfhonderd mensen het leven. Japan beleefde een extreme zomer: overstromingen kostten minstens 230 mensen het leven en veroorzaakten voor 7 miljard dollar schade, gevolgd door een hittegolf en tyfoon Jebi.

Elk van die rampen houdt verband met de klimaatverandering. In sommige gevallen, zoals orkaan Florence of de hittegolven in Europa en Japan, is al wetenschappelijk vastgesteld dat de klimaatverandering de kans op of de intensiteit van het extreem weer groter heeft gemaakt. In andere gevallen is het weer een gevolg van veranderende patronen, zoals hogere temperaturen of een dalende neerslag, waardoor bosbranden waarschijnlijker worden.

Hoewel het rapport focust op de financiële kosten van de klimaatverandering is de menselijke kost, met name in ontwikkelingslanden, vaak nog hoger.

'Er wordt nog vaak over de klimaatverandering gepraat als een toekomstig probleem, ook omdat we weten dat de gevolgen zo vernietigend zijn dat we niet willen beseffen dat ze nu al begonnen zijn', zegt Kat Kramer van Christian Aid. 'Dit rapport toont dat de klimaatverandering gevolgen heeft die nu al een vernietigend effect hebben op de levens van veel mensen en op hun inkomen. Het grote onrecht is dat de mensen die het eerste en het ergste lijden de armen van de wereld zijn, die zelf het minste bijgedragen hebben aan deze crisis.'

'De gevolgen van de klimaatverandering zijn niet subtiel meer', zegt ook Michael Mann, hoogleraar Atmosferische Wetenschappen aan de Penn State University. 'We zien het gebeuren op onze televisieschermen, krantenkoppen en sociale media. De nooit geziene overstromingen, droogtes, hittegolven en superstormen die we in de voorbije jaren te zien kregen: zij zijn het gezicht van de klimaatverandering. Het weer wordt extremer voor onze ogen - en het enige dat deze destructieve trend kan stoppen, is een snelle daling van de CO2-uitstoot.