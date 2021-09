In het zuiden van Peru is een nieuwe hagedissoort ontdekt.

Dat heeft de Nationale dienst voor Beschermde Natuurgebieden dinsdag bekendgemaakt.

'Een waardevolle bijdrage van de beschermde natuurgebieden van Peru is de recente ontdekking van een nieuwe soort hagedis', aldus de organisatie in een verklaring.

De ontdekking van deze nieuwe soort, Liolaemus warjantay genaamd, gebeurde op een hoogte van 4500 meter in het landschapsreservaat van het Cotahuasi sub-bekken, een beschermd natuurgebied bij de zuidelijke stad Arequipa. De hagedis wordt gekenmerkt door zijn donkergrijze kop, de vrouwtjes hebben lichtgele schubben.

Het landschapsreservaat sub-bekken van de Cotahuasi is een beschermd gebied van 490.550 hectare.

