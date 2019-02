Na marsen en bosbrossers zetten nu ook bedrijven schouders onder klimaatcoalitie

Aan de coalitie wordt al maanden in stilte gewerkt, maar de recente klimaatmarsen en betogingen van de 'bosbrossers' geven ze de wind in de zeilen. De ambitie is dan ook groot: de breedst gedragen petitie ooit in België moet een draagvlak scheppen dat politici nodig hebben voor een ambitieus klimaatbeleid.

'We willen komaf maken met de "catch-22": politici weten wat er moet gebeuren om het klimaat te redden maar durven niet de nodige stappen zetten uit schrik om daarna niet meer verkozen te worden', stellen de initiatiefnemers. 'Sign for my Future wil politici tonen dat de brede samenleving hen steunt in een krachtig klimaatbeleid, ook al zullen de maatregelen niet altijd even makkelijk zijn.'

Grote namen

De lijst met initiatiefnemers is maar liefst acht pagina's lang en bevat heel wat 'captains of society' als Maxime Jadot (BNP Paribas Fortis), Thomas Leysen (KBC en Umicore), Sophie Souied (Unilever) en Jacques Vandermeiren (Antwerpse Haven). Ook grote bedrijven als Telenet, Proximus, Danone, Unilever, Bpost, Ikea, Solvay, Colruyt en Delhaize tekenden mee. Vanuit de media is er onder meer steun van Paul Lembrechts (VRT) en Kris Vervaet (Medialaan en Persgroep).

Bij de ondertekenaars zijn ook vertegenwoordigers van de vakbonden en jeugdbewegingen, mutualiteiten en de rectoren van alle grote universiteiten.

'De transitie naar een koolstofarme samenleving is noodzakelijk', zegt Koen Maerevoet, ceo van KPMG in België en een van de ondertekenaars. 'Vanuit de bedrijfswereld is het cruciaal dat we dit mee ondersteunen door te investeren in duurzame technologieën en slimme maatregelen te nemen die onze CO2-uitstoot beperken. Ik ben ervan overtuigd dat deze transitie zal leiden tot meer activiteit en meer banen binnen een duurzame en innovatieve economie'.'

Klimaatwet

Concreet stellen de initiatiefnemers van de petitie drie eisen, met als speerpunt een klimaatwet. Die moet in 2020 nog van kracht worden en het wettelijk kader scheppen om België tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Die wet moet gepaard gaan met een investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt om de transitie te maken. En tot slot moet er een klimaatraad worden opgericht van neutrale experten die het beleid evalueert.

'Uiteraard zal de omschakeling naar een klimaatneutraal België inspanningen vragen van ons allemaal', zeggen de initiatiefnemers. 'Maar tegelijk houdt deze transitie échte kansen in, zoals meer duurzame economische activiteit, meer banen, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal.'