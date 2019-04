Het Noorden van Mozambique krijgt met Kenneth de zwaarste cycloon ooit over zich heen, amper zes weken na de vernietigende doortocht van Idai.

Toen Kenneth gisteren aan land kwam in het noorden van Mozambique, had de storm eerder al drie doden geëist op de Comoren. Over de schade in Mozambique is nog niets bekend, maar met gemiddelde windsnelheden van 220 kilometer per uur en windstoten boven de 305 kilometer per uur vreest de overheid opnieuw voor grote schade.

Volgens de weersvoorspellingen zal de orkaan weliswaar afzwakken boven land, maar wel erg traag bewegen waardoor dagenlang intense neerslag kan vallen. De overheid vreest voor overstromingen, landverschuivingen en modderstromen in de volgende dagen. De noordelijke stad Pemba zet zich schrap voor zo'n 90 cm neerslag - meer dan er normaal in een heel jaar valt.

Naar schatting 680.000 mensen lopen gevaar, zo'n dertigduizend mensen zijn al geëvacueerd naar veiliger gebieden. Ook Tanzania maakt zich zorgen, met name voor de provincies Mtwara, Lindi en Ruvuma. In de zuidelijke districten zijn scholen en bedrijven gesloten.

Zeldzaam

Météo-France spreekt van een storm met 'uiterst zeldzame kenmerken' voor dit deel van de oceaan: 'Het is ook zeer zeldzaam om zo laat in het orkaanseizoen in het zuidoosten van de Indische Oceaan een cycloon van dergelijke intensiteit waar te nemen.'

Bovendien volgt de cycloon - waarschijnlijk de krachtigste ooit in het noorden van Mozambique - amper zes weken na de vernietigende doortocht van cycloon Idai, op dat moment de tweede krachtigste ooit, die meer dan duizend slachtoffers eiste.

In totaal drie miljoen mensen zijn rechtstreeks getroffen door de cycloon. Volgens het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA) zijn in totaal 239.731 huizen verwoest. De Wereldbank berekende de kost voor de heropbouw van huizen en infrastructuur in de drie getroffen landen op 2 miljard dollar.

Klimaatverandering

Ook meteoroloog Eric Holthaus noemt de doortocht van Kenneth enkele weken later zeer uitzonderlijk. 'Er zijn nooit eerder twee van dergelijke stormen geweest in hetzelfde jaar, laat staan met amper vijf weken ertussen', zegt hij in de Britse krant The Guardian. 'Dit is nog nooit gebeurd in deze regio, en komt waar dan ook ter wereld erg zelden voor.'

Mogelijk worden de cyclonen heviger door zogenaamde 'blockage' hoog in de atmosfeer, die de cyclonen langer ter plaatse houdt. 'We stellen duidelijk vast dat overal ter wereld de neerslag intenser wordt', zegt Holthaus. 'Dat betekent dus evenveel neerslag, maar in kortere periodes omdat de atmosfeer warmer is en je intensere stormen krijgt. We kunnen Kenneth dus rechtstreeks in verband brengen met de klimaatverandering.'