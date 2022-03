Niet alleen overheden en industrie hebben een rol in de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook de burger, stelt nieuw onderzoek. Zes ingrepen in de levensstijl kunnen een groot verschil maken.

Afval sorteren en recycleren: het zijn typische voorbeelden waarbij de verantwoordelijkheid bij de individuele burger gelegd worden. Maar heeft die burger wel een betekenisvolle en directe impact op het klimaat? De vraag werd onderzocht door ingenieursbureau Arup en de Universiteit van Leeds.

Hun conclusie: bedrijven en overheden hebben een veel grotere impact maar ook burgers kunnen wel degelijk betekenisvol actie ondernemen. Hun gedrag heeft een directe invloed op 25 tot 27 procent van de emissiereducties die dit decennium nodig zijn om een ecologische ineenstorting te voorkomen.

Cruciaal decennium

Die cijfers zijn een minimum, want burgers kunnen natuurlijk ook de beslissingen van overheden en bedrijven beïnvloeden via hun stem- en koopgedrag.

Bovendien zijn burgers in staat om hun gedrag relatief snel te veranderen in vergelijking met grote bedrijven of overheden, en zo kan hun impact nog groter zijn. Wat voor 2030 gebeurt, wordt immers doorslaggevend voor het succes van de strijd tegen de klimaatverandering op lange termijn.

Zes concrete acties om zelf verschil te maken

Maar met welke gedragsveranderingen kan de doorsnee burger dan het meeste impact hebben? Het onderzoek geeft zes concrete tips:

Houd elektronische producten en huishoudelijke apparaten ten minste zeven jaar

Ga lokaal op vakantie: maximaal één vliegvakantie om de drie jaar

Eet groen: een plantaardig dieet, gezonde porties en geen afval

Koop maximaal drie nieuwe kledingstukken per jaar

Indien mogelijk, verplaats je niet in een eigen auto

Verander het systeem: duw het systeem in de goede richting met minstens één 'lifeshift', zoals een overstap naar een groene energieleverancier, bank of pensioenfonds.

Nog uit het onderzoek blijkt dat vooral de hogere inkomens sneller en ingrijpender actie moeten ondernemen, omdat hun impact het grootste is.

