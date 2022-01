Wetenschappers van over de hele wereld hebben in één jaar tijd 224 nieuwe planten- en diersoorten ontdekt in de landen langs de Mekong-rivier in Zuidoost-Azië. Dat blijkt woensdag uit een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

De meeste nieuwe soorten werden ontdekt in Vietnam (91), gevolgd door Thailand (69). Naast 155 planten werden er in de regio ook 35 reptielen, 17 amfibieën, 16 vissen en één nieuw zoogdier gedocumenteerd. Het zoogdier betreft een aap, de Popa Langoer, die werd geïdentificeerd als een aparte soort op basis van onder meer faecesstalen.

Het totale aantal dier- en plantensoorten dat sinds 1997 in Thailand, Cambodja, Lagos, Vietnam en Myanmar is ontdekt, bedraagt nu 3.007. De Mekong-rivierregio is daarmee een 'mondiaal zwaargewicht' wat de ontdekking van nieuwe soorten betreft. Het WWF benadrukt dat het van levensbelang is om de regio te beschermen vanwege de enorme biodiversiteit.

