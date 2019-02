Klimaatjongeren organiseren wereldwijde staking op 15 maart

Al vier donderdagen op rij trekken de klimaatspijbelaars aan de alarmbel zodat de volwassenen en met name de politici beseffen dat hun toekomst in gevaar is indien de opwarming van de aarde niet onder de 2 graden Celsius blijft.

'Klimaatwetenschappers hebben bewijzen dat zelfs die 2 graden opwarming zal leiden tot massale honger, droogte, overstromingen, tornado's, oorlogen en uitsterving. En dat allemaal omdat de volwassenen van vandaag niet geven om morgen. Ze stelen onze toekomst van voor onze ogen', stelt Youth for Climate op het Facebookevenement.

De klimaatjongeren vragen dat iedereen samen met hen staakt om op die manier aan de regering een bewijs te vragen dat ze de ambitie hebben om onder een klimaatopwarming van 2 graden Celsius te blijven. 'Als volwassenen ons dit bewijs niet kunnen leveren, laat ze dan eerlijk zijn, deze mislukking toegeven en onze staking vervoegen', verklaart Youth for Climate.

Op het Facebookevenement staat Brussel als locatie voor het evenement aangeduid. De organisatie is momenteel zelf niet bereikbaar voor verdere commentaar.