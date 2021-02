Van een petitie om bossen te redden tot het inzamelen van geld voor klimaatslachtoffers: een groeiend leger K-popfans zet zich wereldwijd in voor de strijd tegen klimaatverandering, met dank aan sociale media.

K-pop, waanzinnig populaire Koreaanse popmuziek, kent een jonge en technisch goed onderlegde schare fans. Die laten ook politiek van zich horen: via sociale media zamelden ze geld in voor onder mer de Black Lives Matter-beweging in de VS en steunden ze demonstranten in Thailand die meer democratie eisen.

Ook rond de klimaatverandering roert de groep zich steeds nadrukkelijker, om de aandacht te vestigen op milieukwesties die in sommige delen van de wereld nog weinig aandacht krijgen.

Millennials

'K-popfans zijn meestal millennials en van de Generatie Z. We willen vechten voor onze toekomst,' zegt de Indonesische studente Nurul Sarifah (21), die half januari de beweging Kpop4Planet oprichtte, een van de vele recente campagnes door K-popfans die zich inzetten voor de planeet.

© Getty Images

Het moet een discussieplatform worden voor gelijkgestemde K-popfans wereldwijd en bewustwording creëren over klimaatkwesties die spelen in de steden waar ze wonen, zegt Sarifah, een fan van de Zuid-Koreaanse boyband EXO.

'Elke dag hebben we te maken met vervuiling, overstromingen en bosbranden. Daar kunnen we iets aan doen als we ons inzetten voor het goede, net zoals onze idolen doen. Dan kunnen we van K-pop genieten op een leefbare planeet,' zegt ze.

Klimaattop

K-pop werd in de afgelopen twintig jaar een wereldwijd fenomeen. De filantropische acties van de Zuid-Koreaanse sterren - van donaties voor weeshuizen tot het planten van bomen - leidden tot soortgelijk gedrag van fans, die zich via sociale media gingen inzetten voor het milieu en sociale doelen.

Klimaatverandering speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Dat bleek in december nog toen K-popsensatie Blackpink een video publiceerde om aandacht te vragen voor de VN-klimaattop (COP26), die in november in Glasgow wordt gehouden.

In de video zegt de girlband, die op YouTube bijna 60 miljoen volgers heeft, dat het niet te laat is om in actie te komen voor het klimaat. De fans, ook wel bekend als BLINKs, worden opgeroepen zich te verdiepen in de problematiek.

De klimaattop in Glasgow wordt gezien als een cruciaal moment voor het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Regeringen staan onder druk om op de top met ambitieuzere klimaatplannen te komen om de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius te houden.

Fans van de megabands BTS, bekend als ARMY, hebben in naam van hun idolen tienduizenden bomen geplant in de afgelopen jaren, van Zuid-Korea tot de Filipijnen. Ze zamelden ook geld in voor dorpen die in de Indiase staat Assam getroffen werden door overstromingen.

Open-minded

'K-popfans doen geweldige dingen, die grenzen en generaties overschrijden,' zegt de Zuid-Koreaanse activist Kim Na-yeon (15) van Youth 4 Climate Action. Haar groep stelde vorig jaar de Koreaanse regering aan de kaak wegens trage actie voor klimaatverandering.

De bewustwording is laag in Zuid-Korea, zegt ze. Via andere K-popfans heeft ze toegang tot een netwerk dat zich ook wil inzetten voor het klimaat.

'Ik ben al heel lang K-popfan', zegt ze. 'Ik weet dus hoe mensen elkaar online ontmoeten en dingen ondernemen, en die kennis gebruik ik voor onze campagne'.

BTS © Getty Images

Brede achtergrond

De diverse achtergrond van de K-popfans, van Noord-Amerika tot Azië, is een cruciaal element in de discussies over een waaier aan onderwerpen.

'K-popfans zijn meestal open-minded en extravert', zegt CederBough Saeji, een academicus die de K-popcultuur bestudeert. 'Als dat niet zo was, zouden ze eerder naar muziek uit hun eigen land luisteren, in hun eigen taal.'

'Het is dan ook niet verrassend dat ze ook ideeën delen over politieke, sociale en ecologische kwesties', zegt Saeji, die Oost-Aziatische Talen en Cultuur doceert aan de Universiteit van Indiana Bloomington in de VS.

John Lie, socioloog aan de Universiteit van Californië in Berkeley, die een boek schreef over K-pop, zegt dat het fenomeen wordt aangejaagd door fans die willen laten zien dat het genre niet 'louter hersenloos vermaak' is.

Trending topics

In Indonesië zamelden K-popfans in januari in korte tijd bijna 100.000 dollar in voor slachtoffers van de overstromingen op Zuid-Kalimantan, en een krachtige aardbeving op Sulawesi waarbij tachtig mensen omkwamen en meer dan 30.000 mensen dakloos raakten.

Blackpink © Getty Images

De klimaatverandering dreigt extreem weer aan te zwengelen in Indonesië, een land met 270 miljoen inwoners. Arendeelle, een K-popfan die de campagne mee hielp opzetten, zegt daarom dat ze bereid is nog meer te doen.

'We geven om het milieu. We zijn geïnspireerd door onze idolen die tonen dat ze bezorgd zijn om de maatschappij', zegt de coördinator van ELF Indonesië, een fanclub van K-popgroep Super Junior.

Indonesische K-popfans zetten vorig jaar ook hun schouders onder een online campagne tegen de snelle ontbossing in de provincie Papoea, door de hashtag #SavePapuanForest te delen op sociale media en er een trending topic van te maken op Twitter.

Momentum

Zo'n momentum wil Sarifah van Kpop4Planet ook creëren rond de klimaatverandering en de impact ervan.

'Ontbossing is een van de redenen waarom er meer natuurrampen gebeuren', zegt ze. 'Het is een thema dat ons allemaal aangaat.'

Ze hoopt dat de band EXO en andere K-popsterren de campagne zullen steunen. 'De beweging van K-popfans is groot, en als onze idolen bijspringen, kan ze nog groter worden', zegt ze.

-Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij IPS-partner Thomson Reuters Foundation

