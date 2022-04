Maai Mei Niet is een klein onderdeel van een groene cultuuromslag die heel Europa aan het veroveren is. Dat is goed nieuws. En u kunt moeiteloos meedoen.

Laat uw grasmachine staan, en haal uw hangmat boven: vandaag lanceert Knack het tweede seizoen van Maai Mei Niet. Net als vorig jaar vragen we u om tijdens de maand mei het gras niet of minder te maaien, en zo de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. De voordelen spreken voor zich. We gaan het gevecht aan met de droogte, want als onze gazons een maand lang ongemoeid blijven, neemt het gras meer vocht op. Er wordt ook meer CO2 opgeslagen. En als de ronkende Bosch of Black+Decker een paar weken op stal blijft, ontstaan er meteen meer kansen voor bloemen. Zo komt er meer voedsel voor bijen en andere bestuivers. Dat is cruciaal voor ons ecosysteem. Het is een simpele maar bijzonder efficiënte manier om de Vlaamse tuinen, die toch algauw 10 procent van de totale oppervlakte beslaan, in te zetten in de strijd voor een leefbare ...

Laat uw grasmachine staan, en haal uw hangmat boven: vandaag lanceert Knack het tweede seizoen van Maai Mei Niet. Net als vorig jaar vragen we u om tijdens de maand mei het gras niet of minder te maaien, en zo de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. De voordelen spreken voor zich. We gaan het gevecht aan met de droogte, want als onze gazons een maand lang ongemoeid blijven, neemt het gras meer vocht op. Er wordt ook meer CO2 opgeslagen. En als de ronkende Bosch of Black+Decker een paar weken op stal blijft, ontstaan er meteen meer kansen voor bloemen. Zo komt er meer voedsel voor bijen en andere bestuivers. Dat is cruciaal voor ons ecosysteem. Het is een simpele maar bijzonder efficiënte manier om de Vlaamse tuinen, die toch algauw 10 procent van de totale oppervlakte beslaan, in te zetten in de strijd voor een leefbare wereld. Wie meedoet aan Maai Mei Niet, doet de natuur opleven. We hopen dit jaar nog beter te doen dan vorig jaar. Maar de lat ligt best hoog, want in 2021 deed Vlaanderen al massaal mee. 6000 mensen schreven zich in, wat goed was voor 145 hectare ongemaaid privégazon. Minstens even belangrijk was de steun van de steden en gemeenten, waardoor nog eens 85 miljoen vierkante meter publiek gazon kon doorgroeien. In Vlaanderen alleen al kregen maar liefst 5 miljoen bijen elke dag voedsel. De eerste Nationale Nectarscore - zusterblad Le Vif begint deze week ook voor de tweede keer met En mai, tonte à l'arrêt - was dan ook hoog. Het succes van Maai Mei Niet bewijst niet alleen het grote verlangen naar meer groen, een lange reeks vrolijke anekdotes onderstrepen ook de creativiteit van de Vlaming. Want jawel, u was geweldig: veel deelnemers leefden zich uit en maaiden hun gazon als was het een tekening, een hanenkam of een exotische vorm van zelfexpressie. Identitair uitpakken: u deed het collectief met uw tuin. Bakker Kristoffel Burez in Oudenaarde liet weten dat hij met het zevenblad, dat in zijn ongemaaide tuin welig begon te tieren, een lekkere pesto had gemaakt. Kinderen maakten Moederdagboeketten met bloemen uit de eigen tuin. Tuinman Siegfried Aelvoet ging helemaal los: cirkels, rechthoeken, slangachtige figuren, 'heel rock-'n-roll, op het gevoel af', in een stijl die hij zelf 'wild en proper' noemde, een combinatie die geen contradictie meer is. 'Wild en proper' is misschien wel de beste samenvatting van waar Maai Mei Niet voor staat: wat natuurlijk is, mag weer schoon heten. Ook een tuin die niet vlak als een biljartlaken is, kan proper zijn, en is in elk geval veel vitaler dan een gemillimeterd gazon. De ' Lebensbejahung' - ja zeggen tegen het leven - waar filosoof Friedrich Nietzsche zo op hamerde: het kan nu ook in uw tuin. In het dubbelinterview met tuinexpert Wim Lybaert deze week in Knack steekt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) haar enthousiasme voor de campagne niet onder stoelen of banken. Dat is niet verwonderlijk: politici vinden het geweldig om met een positief verhaal uit te pakken, dat de gemiddelde Vlaming ook nog eens geen moeite en geen geld kost. Demir, die goed op weg is om de populairste politicus van Vlaanderen te worden, gaat wél in de clinch met de Boerenbond, deel van de zuil van concurrent CD&V, én met ondernemersplatform VOKA, dat veel dichter bij haar eigen partij staat. Ook in het stikstofdossier, dat Vlaanderen moet verlossen van enorme hoeveelheden stikstof en ammoniak, durfde de minister al door te pakken. Het zou bijna doen vergeten dat ze in de strijd tegen de opwarming van de aarde met de voeten blijft slepen. Begin deze week raakte bekend dat ze de Europese oproep om versneld minder gas te gebruiken niet steunt, ook niet nu we daar de oorlogsmachine van Poetin mee voeden. Dat blijft onbegrijpelijk. Maai Mei Niet is een klein onderdeel van een groene cultuuromslag die heel Europa aan het veroveren is. Dat is goed nieuws. En u kunt moeiteloos meedoen. U hebt nog een dikke twee weken om uw ligstoel buiten te zetten. Neem op 1 mei een drankje erbij - het is niet toevallig een vrije dag - en zie hoe het gras langzaam langer wordt. Als u indommelt is dat niet erg: u zult in een groener Vlaanderen wakker worden.