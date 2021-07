In Zuid-Afrika zijn in de eerste zes maanden van dit jaar al minstens 249 neushoorns gedood. Dat zijn er 83 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft minister van Milieu Barbara Creecy bekendgemaakt.

Zowat 80 procent van de wereldwijde neushoornpopulatie leeft in Zuid-Afrika. Stropers zijn uit op hun hoorns, die in Azië gegeerd zijn voor gebruik in traditionele geneeskunde of als vermeend afrodisiacum. De stropers lijken weer actiever te worden nu de strengste maatregelen tegen het coronavirus werden opgeheven.

Eerdere cijfers gaven aan dat er in 2020 minder neushoorns werden gedood dan in 2019. Volgens de minister zijn tussen januari en juni van dit jaar in Zuid-Afrika 125 mensen opgepakt voor stroperij en smokkelen van neushoornhoorns.

Natuurorganisatie WWF waarschuwde onlangs nog dat door droogte en stroperij de neushoornpopulatie in het bekende Krugerpark in het laatste decennium met bijna 70 procent is gekrompen.

