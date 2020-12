Analysen werpen nieuw licht op de historische relatie tussen honden en mensen.

Dat de hond ontstond uit de wolf is geen nieuws. Maar het proces blijft wetenschappers bezighouden. In Science beschrijven onderzoekers, onder wie paleontologe Mietje Germonpré (KBIN), analysen van het DNA van 27 fossiele honden van maximaal 11.000 jaar oud.

...

Dat de hond ontstond uit de wolf is geen nieuws. Maar het proces blijft wetenschappers bezighouden. In Science beschrijven onderzoekers, onder wie paleontologe Mietje Germonpré (KBIN), analysen van het DNA van 27 fossiele honden van maximaal 11.000 jaar oud. De gegevens wijzen uit dat honden meereisden met migrerende mensen. Toen zo'n 10.000 jaar geleden landbouwers uit het Midden-Oosten Europa binnentrokken, hadden ze honden bij zich. Die mengden zich met de al aanwezige hondenpopulatie. Zo'n 7000 jaar geleden zijn mensen uit het Midden-Oosten met honden naar Noord-Afrika getrokken. Intrigerend is dat de studie uitwijst dat er veel genen van honden naar wolven zijn gevloeid. Dat betekent dat er waarschijnlijk slechts één overgang van wolven naar honden was, maar dat honden later regelmatig kruisten met wolven, zodat ze de originele wolvenpopulatie met hun genen 'besmetten'. Vandaag zijn er in 'bijna alle wolven' hondengenen terug te vinden. Archeoloog Anton Ervynck van het Agentschap Onroerend Erfgoed maakte voor de provincie Antwerpen een brochure over een bizarre vondst in het Antwerpse Rivierenhof. Daar werd in 2019 toevallig een dierenmassagraf ontdekt. In dertien kuilen op twee rijen werd een massa beenderen gevonden, vooral van honden. Er waren beenderen van minstens 284 vooral volwassen honden bij. De dieren werden waarschijnlijk geliquideerd in een uitroeiingsactie van verwilderde honden. Die waren in de negentiende eeuw schering en inslag, onder meer om hondsdolheid te bestrijden - een ziekte die ook dodelijk is voor mensen. De honden werden waarschijnlijk verdronken.