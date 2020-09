Hoe en waarom ontstond Het Klimaatalarm van Knack? (podcast)

Hoe pakken we het klimaatprobleem aan? Knack-journalist, bioloog en doctor in de wetenschappen Dirk Draulans legt in de eerste podcastaflevering uit waarom hij net nu samen met klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele Het Klimaatalarm heeft gelanceerd.

Dirk Draulans en Jean-Pascal Van Ypersele

Hoe hard raakt het klimaatprobleem hem, als journalist en als vader? Hoe maken we de transitie naar een koolstofarme samenleving? Is degrowth een mogelijke oplossing? Hoe kunnen politici een draagvlak voor maatregelen creëren? En welke veranderingen kan de landbouw doorvoeren? Interview: Francesca Vanthielen Productie: Peter Baert @ Raygun Eindredactie: Karel Degraeve, adjunct-hoofdredacteur Knack In de volgende aflevering van Het Klimaatalarm spreekt Francesca Vanthielen met politicoloog Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap. Klik hier voor meer informatie over Het Klimaatalarm van Knack. Wij zijn benieuwd wat u van Het Klimaatalarm vindt, dus doe ons een plezier en geef ons een review.